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Posted 31 августа 2020, 07:52

Published 31 августа 2020, 07:52

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Почти 17 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

31 августа 2020, 07:52
В Ростовской области число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 128 человек, сообщили в правительстве региона.

За это время выздоровели 45 заболевших. Новые случаи зарегистрированы в 28 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске, Азове, Волгодонске.

В больницах находятся 1012 пациентов, коечный фонд заполнен на 46,8%. За сутки скончались три человека, у которых были сопутствующие заболевания.

«За все время заразились 16927 человек, выздоровел 14461 заболевший. Жертвами коронавируса стал 351 пациент», — сказано в сообщении. В лабораториях провели 518 тысяч тестов.

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#Общество#Новости
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