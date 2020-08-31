Почти 17 тысяч жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Posted 31 августа 2020, 07:52
Published 31 августа 2020, 07:52
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
За это время выздоровели 45 заболевших. Новые случаи зарегистрированы в 28 городах и районах, в том числе Ростове, Батайске, Азове, Волгодонске.
В больницах находятся 1012 пациентов, коечный фонд заполнен на 46,8%. За сутки скончались три человека, у которых были сопутствующие заболевания.
«За все время заразились 16927 человек, выздоровел 14461 заболевший. Жертвами коронавируса стал 351 пациент», — сказано в сообщении. В лабораториях провели 518 тысяч тестов.