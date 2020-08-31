Страховой Дом ВСК начал продажи ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка

«Сбербанк первым из российских банков запустил маркетплейс по ОСАГО, который работает в соответствии с измененным законодательством: банк выступает агентом страховых компаний, полисы которых можно оформить онлайн. При этом на площадке с участием партнеров выстроен полный клиентский путь — от выбора страховой компании до заключения договора и оплаты полиса.В ближайшее время на маркетплейсе также будет реализована продажа полисов автокаско. Кроме того, в будущем планируется настроить работу интернет-площадки так, чтобы предложение об оформлении или продлении автостраховки поступало клиентам при возникновении у них такой необходимости», — отметила Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы»Блока «Благосостояние» ПАО Сбербанк.