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Posted 1 сентября 2020, 08:04

Published 1 сентября 2020, 08:04

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 17 тыс человек

1 сентября 2020, 08:04
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом выросло до 17060 человек, сообщили в правительстве региона.

За сутки заразились 133 человека, выздоровели 147 пациентов. В данный момент на 100 тысяч населения приходятся 406 случаев заражения. Новые случаи зарегистрировали в 27 городах и районах. В том числе заболевшие живут в Новочеркасске, Батайске, Ростове.

В больницах остаются 1029 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 48%. В области провели более 521 тысячи тестов на инфекцию.

«За сутки скончались три пациента, у которых были сопутствующие заболевания. За весь период умерли 354 человека», — сказано в сообщении.

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