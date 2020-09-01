Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 17 тыс человек

За сутки заразились 133 человека, выздоровели 147 пациентов. В данный момент на 100 тысяч населения приходятся 406 случаев заражения. Новые случаи зарегистрировали в 27 городах и районах. В том числе заболевшие живут в Новочеркасске, Батайске, Ростове.