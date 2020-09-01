Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 17 тыс человек

Posted 1 сентября 2020, 08:04
Published 1 сентября 2020, 08:04
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
За сутки заразились 133 человека, выздоровели 147 пациентов. В данный момент на 100 тысяч населения приходятся 406 случаев заражения. Новые случаи зарегистрировали в 27 городах и районах. В том числе заболевшие живут в Новочеркасске, Батайске, Ростове.
В больницах остаются 1029 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 48%. В области провели более 521 тысячи тестов на инфекцию.
«За сутки скончались три пациента, у которых были сопутствующие заболевания. За весь период умерли 354 человека», — сказано в сообщении.