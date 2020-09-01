Глава учебного центра в Ростове раздавал мигрантам справки о знании русского языка

Posted 1 сентября 2020, 12:59
Published 1 сентября 2020, 12:59
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Напомним, что для получения российского гражданства необходимо иметь сертификат о прохождении тестирования по русскому языку. Суд установил, что Черкасов обеспечивал этим документом иностранцев.
При этом мигранты никакое тестирование не проходили. Преступления совершались в 2017 и 2018 годах, по данному факту завели уголовное дело.
«Суд признал Черкасова виновным. Его приговорили к 3,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.