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Posted 1 сентября 2020, 12:59

Published 1 сентября 2020, 12:59

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Глава учебного центра в Ростове раздавал мигрантам справки о знании русского языка

1 сентября 2020, 12:59
В Ростове-на-Дону вынесли приговор в отношении бывшего руководителя центра тестирования Вадима Черкасова, который помогал нелегальным мигрантам, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что для получения российского гражданства необходимо иметь сертификат о прохождении тестирования по русскому языку. Суд установил, что Черкасов обеспечивал этим документом иностранцев.

При этом мигранты никакое тестирование не проходили. Преступления совершались в 2017 и 2018 годах, по данному факту завели уголовное дело.

«Суд признал Черкасова виновным. Его приговорили к 3,5 года заключения условно», — сказано в сообщении.

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