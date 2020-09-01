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Мусорный полигон потушили в Ростове

1 сентября 2020, 19:03
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовский ликвидировали все очаги тления и задымления на площадке временного накопления отходов, сообщили в администрации города.

Единственным способом для борьбы с такими возгораниями и задымлениями является пересыпка грунта. В этот раз для этого потребовалось 3,5 тонны, привлекалось десять единиц специализированной техники.

Что стало причиной возгорания, установят специалисты.

В администрации уточнили, что площадка временного накопления в настоящее время не действует. Но несмотря на это, она не брошена и находится под наблюдением.

Напомним, что недавно в Обливском районе Ростовской области произошел крупный лесной пожар. Огонь распространился на площади 5 гектаров. Для его тушения привлекали вертолет МЧС России Ми-8.

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#Новости#Происшествия
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