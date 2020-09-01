Мусорный полигон потушили в Ростове

Единственным способом для борьбы с такими возгораниями и задымлениями является пересыпка грунта. В этот раз для этого потребовалось 3,5 тонны, привлекалось десять единиц специализированной техники.
Что стало причиной возгорания, установят специалисты.
В администрации уточнили, что площадка временного накопления в настоящее время не действует. Но несмотря на это, она не брошена и находится под наблюдением.
Напомним, что недавно в Обливском районе Ростовской области произошел крупный лесной пожар. Огонь распространился на площади 5 гектаров. Для его тушения привлекали вертолет МЧС России Ми-8.