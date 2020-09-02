ГК «Ростов-Дон» в шестой раз подряд выиграл Суперкубок России

До этого соперники встречались 20 августа, в финале Кубка страны ростовчанки победили со счетом 29:26. Они стали двенадцатикратными обладателями этого трофея.
Следующий матч состоялся в среду, счет открыли ростовчанки. После этого в ворота «Ростов-Дона» назначили пенальти, который вратарь отразила.
ЦСКА смог забить первый гол только на седьмой минуте. Московская команда допускала много ошибок в защите, мяч летел мимо ворот.
На перерыв команды ушли при счете 16:9 в пользу ростовчанок. Они выиграли и во всем матче со счетом 27:20.
В результате «Ростов-Дон» в шестой раз подряд выиграл Суперкубок России.