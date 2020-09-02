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ГК «Ростов-Дон» в шестой раз подряд выиграл Суперкубок России

2 сентября 2020, 19:41
Фото: ГК Ростов-Дон
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил ЦСКА в матче за Суперкубок страны, говорится на сайте команды.

До этого соперники встречались 20 августа, в финале Кубка страны ростовчанки победили со счетом 29:26. Они стали двенадцатикратными обладателями этого трофея.

Следующий матч состоялся в среду, счет открыли ростовчанки. После этого в ворота «Ростов-Дона» назначили пенальти, который вратарь отразила.

ЦСКА смог забить первый гол только на седьмой минуте. Московская команда допускала много ошибок в защите, мяч летел мимо ворот.

На перерыв команды ушли при счете 16:9 в пользу ростовчанок. Они выиграли и во всем матче со счетом 27:20.

В результате «Ростов-Дон» в шестой раз подряд выиграл Суперкубок России.

Ранее РФС наказал ФК «Ростов» за болельщиков без масок.

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