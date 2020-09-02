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Губернатор выехал к месту лесного пожара в Ростовской области

2 сентября 2020, 19:50
Фото: golubev.v.u/instagram
Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что выезжает в Тарасовский район, где горит лес, сообщается на странице губернатора в Instagram.

Во вторник днем начались пожары в четырех районах, в двух из них горят леса. Площадь возгораний достигла 170 гектаров.

К ликвидации огня привлекли более 500 человек, которые используют 140 единиц техники. Также задействовали самолет БЕ-200 и четыре вертолета.

«Выезжаю в Тарасовский район, где сейчас серьезная ситуация с лесным пожаром», — написал губернатор. Он добавил фото, показав пожар.

В одном из районов сделали пункт временного размещения. По фактам произошедшего прокуратура начала проверку.

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