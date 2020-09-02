Губернатор выехал к месту лесного пожара в Ростовской области

Во вторник днем начались пожары в четырех районах, в двух из них горят леса. Площадь возгораний достигла 170 гектаров.
К ликвидации огня привлекли более 500 человек, которые используют 140 единиц техники. Также задействовали самолет БЕ-200 и четыре вертолета.
«Выезжаю в Тарасовский район, где сейчас серьезная ситуация с лесным пожаром», — написал губернатор. Он добавил фото, показав пожар.
В одном из районов сделали пункт временного размещения. По фактам произошедшего прокуратура начала проверку.