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Пенсионерам в России предложили единовременно выплатить 75 тыс рублей

2 сентября 2020, 14:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Пенсионерам в России предложили выплатить единовременно по 75 тысяч рублей, пишет издание Primpress.

Кандидат экономических наук Александр Разуваев заявил, что после 2022 года пенсии людей выше инфляции расти практически не будут. По его словам в 2020 году прибавка в реальном выражении может составить только 0,6%.

К примеру, если пенсия составляет около 15 тысяч рублей, то прирост составит 75 рублей в год. Что равняется одному доллару.

На основе таких прогнозов эксперт предложил сейчас оказать помощь людям пенсионного возраста.

«Эксперт предложил перечислить каждому пенсионеру по 75 тысяч рублей. На это потребуется около 600 миллиардов рублей», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что в России с начала следующего года значительное количество пенсионеров может рассчитывать на увеличение социальных выплат.

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