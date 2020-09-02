Прокуратура начала проверку из-за крупных пожаров в Ростовской области

Возгорания начались в среду в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах. Загорелись леса и 20 домов.
Стало известно, что общая площадь пожаров достигла 170 гектаров. К ликвидации огня привлекли свыше 400 человек, задействованы вертолеты и самолет.
К месту происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора области и прокуроры районов.
«В данный момент проводится проверка исполнения органами местного самоуправления требований противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.