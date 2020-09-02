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Прокуратура начала проверку из-за крупных пожаров в Ростовской области

2 сентября 2020, 18:25
Фото: УМЧС по РО
В Ростовской области началась проверка из-за природных пожаров в четырех районах, сообщили в региональной прокуратуре.

Возгорания начались в среду в Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах. Загорелись леса и 20 домов.

Стало известно, что общая площадь пожаров достигла 170 гектаров. К ликвидации огня привлекли свыше 400 человек, задействованы вертолеты и самолет.

К месту происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора области и прокуроры районов.

«В данный момент проводится проверка исполнения органами местного самоуправления требований противопожарной безопасности», — сказано в сообщении.

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