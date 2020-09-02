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Posted 2 сентября 2020, 06:38

Published 2 сентября 2020, 06:38

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

Ростовская область попала в число регионов с наибольшим количеством преступлений

Ростовская область попала в число регионов с наибольшим количеством преступлений

2 сентября 2020, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 36093 преступления, сообщили в Генпрокуратуре.

По этому показателю регион оказался на пятом месте. Лидером оказалась Москва, где зарегистрировали 85011 преступлений.

На втором и третьем местах идут Подмосковье, Кубань и Челябинская область. После Ростовской области расположились Свердловская область и Башкирия.

На последней строчке находится Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали 436 преступлений. Добавим, что в Ростовской области за этот период задержали 13,9 тысячи преступников.

Напомним, что месяцем ранее регион также находился на пятом месте по количеству преступлений.

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