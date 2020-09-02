Ростовская область попала в число регионов с наибольшим количеством преступлений

Posted 2 сентября 2020, 06:38
Published 2 сентября 2020, 06:38
Modified 18 сентября 2022, 10:45
Updated 18 сентября 2022, 10:45
По этому показателю регион оказался на пятом месте. Лидером оказалась Москва, где зарегистрировали 85011 преступлений.
На втором и третьем местах идут Подмосковье, Кубань и Челябинская область. После Ростовской области расположились Свердловская область и Башкирия.
На последней строчке находится Ненецкий автономный округ, где зарегистрировали 436 преступлений. Добавим, что в Ростовской области за этот период задержали 13,9 тысячи преступников.