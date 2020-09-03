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К режиму самоизоляции может вернуться Ростовская область

3 сентября 2020, 15:11
Фото: pexels.com
Роспотребнадзор не исключает возможности введения режима самоизоляции в отдельных районах Ростовской области, заявил глава ведомства Евгений Ковалев.

«Развитие эпидемиологической ситуации на конкретной территории в конкретное время может дать нам основания, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении к режиму самоизоляции», — объяснил позицию Роспотребнадзора Ковалев.

В настоящее время в регионе нет повода введения самоизоляции ни по одному из критериев, но в случае их динамического роста власти готовы пойти на такой шаг. Напомним, при принятии решения о введении или снятии ограничений учитывают коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и заполненность коечного фонда.

Кроме того, главный санитарный врач заявил, что отменять масочный режим в Ростовской области никто не планирует.

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