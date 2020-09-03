К режиму самоизоляции может вернуться Ростовская область

В настоящее время в регионе нет повода введения самоизоляции ни по одному из критериев, но в случае их динамического роста власти готовы пойти на такой шаг. Напомним, при принятии решения о введении или снятии ограничений учитывают коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и заполненность коечного фонда.