К режиму самоизоляции может вернуться Ростовская область

«Развитие эпидемиологической ситуации на конкретной территории в конкретное время может дать нам основания, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении к режиму самоизоляции», — объяснил позицию Роспотребнадзора Ковалев.
В настоящее время в регионе нет повода введения самоизоляции ни по одному из критериев, но в случае их динамического роста власти готовы пойти на такой шаг. Напомним, при принятии решения о введении или снятии ограничений учитывают коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями и заполненность коечного фонда.
Кроме того, главный санитарный врач заявил, что отменять масочный режим в Ростовской области никто не планирует.