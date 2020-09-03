Мержаново стало самым посещаемым местом Ростовской области этим летом

Как пишет cityreporter.ru, в тройку самых популярных у отдыхающих мест в Ростовской области также вошли пляжи хуторов Дарагановка Неклиновского района и Колузаево в Азовском районе. В Дарагановке расположен крупный рекреационный центр для детей и взрослых, а Колузаево находится на берегу реки Дон.
Что касается Мержаново, то 10% всех посетивших поселок — это туристы из Московской, Белгородской и Воронежской областей. Еще 40% пришлось на жителей области из Ростова, Азова и Батайска. В Мержаново туристы ехали даже в режим самоизоляции, разгонять их приходилось при помощи полиции.
Замыкают пятерку самых популярных мест этим летом станица Старочеркасская и село Бессергеновка на берегу Таганрогского залива.