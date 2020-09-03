О большой вероятности новых пожаров предупредили жителей Ростовской области

Напомним, что 3 сентября в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.