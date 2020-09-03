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Posted 3 сентября 2020, 09:28

Published 3 сентября 2020, 09:28

Modified 18 сентября 2022, 10:45

Updated 18 сентября 2022, 10:45

О большой вероятности новых пожаров предупредили жителей Ростовской области

3 сентября 2020, 09:28
В Ростовской области сохраняется опасность возникновения крупных пожаров, следует из сообщения регионального ГУ МЧС России.

Так, с 4 по 6 сентября на большей части территории региона, в том числе и в южной столице, будет сохраняться чрезвычайный уровень пожароопасности.

А, начиная со второй половины 3 сентября и в течение трех суток местами в северо-западных районах — в Шолоховском и Верхнедонском, и северо- восточных — Боковском и Советском ожидается высокая пожароопасность.

Напомним, что 3 сентября в трех районах Ростовской области из-за пожаров был объявлен режим ЧС муниципального уровня — в Каменском, Красносулинском и Тарасовском. В среду, 2 сентября, сразу в четырех районах Ростовской области начались природные пожары. Их площадь превысила 700 гектаров. В данный момент ликвидацией возгораний занимаются более 400 человек. Задействованы вертолеты и самолет. В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. В результате пожаров пострадали 32 человека в Красносулинском районе. Еще 14 гражданам понадобилась помощь в Каменском районе. Одна пожилая женщина погибла.

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