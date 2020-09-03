Почти 40 аварийных мостов восстановят в Ростовской области

Уже подготовлена дорожная карта мероприятий, согласно которой будут проводить работы. Так, осенью завершится ремонт моста на дороге Ростов-на-Дону — Ставрополь.
Кроме того, капремонт ждет мост через реку Журавка в Константиновском районе. В 2021 году рабочие проведут реконструкцию четырех сооружений.
Также это коснется моста через реку Грушевку в Шахтах. Его построили в 1969 году и сейчас он находится в неудовлетворительном состоянии. Здесь организовали реверсивное движение, чтобы снизить нагрузку.