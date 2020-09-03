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Пострадавшим от пожаров в Ростовской области помогут деньгами

3 сентября 2020, 09:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области окажут помощь людям, которые пострадали из-за крупных лесных пожаров, сообщили в правительстве региона.

Пожары начались еще в среду и прошли площадь в 700 гектаров, сейчас горят леса и сухая трава в четырех районах. Известно, что погибла 85-летняя женщина, еще 46 человек пострадали.

К ликвидации огня привлекли более 400 человек, задействованы вертолеты и самолеты. Обстановку осложняют жара и ветер.

По словам губернатора, людям будет оказана помощь. «Поручаю оперативно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим», — заявил глава региона.

Эта информация прозвучала на заседании областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

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