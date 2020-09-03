Пострадавшим от пожаров в Ростовской области помогут деньгами

Пожары начались еще в среду и прошли площадь в 700 гектаров, сейчас горят леса и сухая трава в четырех районах. Известно, что погибла 85-летняя женщина, еще 46 человек пострадали.
К ликвидации огня привлекли более 400 человек, задействованы вертолеты и самолеты. Обстановку осложняют жара и ветер.
По словам губернатора, людям будет оказана помощь. «Поручаю оперативно приступить к подготовке документов на оказание помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим», — заявил глава региона.
Эта информация прозвучала на заседании областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.