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Ростовская модель Диброва показала превращение мужа из бабушки в дедушку

3 сентября 2020, 09:03
Фото: instagram.com/polinadibrova
Подписчики модели Полины Дибровой из Ростова-на-Дону раскритиковали новый стиль ее супруга Дмитрия, сообщается на странице девушки в Instagram.

Она опубликовала фото, показав на нем своего супруга. Видно, что у него новая прическа и легкая небритость. Диброва спросила у подписчиков, как им новый образ ее мужа. Некоторые написали, что ему очень идет.

Были и те, кто начал критиковать. «Превращение бабушки в дедушку», — прозвучало в комментариях от пользователей, которые сравнивали Диброва с пенсионеркой. «Я не узнала этого дедушку», — заявила одна из пользовательниц.

«Потрясающий образ. Вы помолодели, вам так лучше», — написала одна из подписчиц.

Ранее подписчики Дибровой предположили, что она ходит в театр только ради фотографий.

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