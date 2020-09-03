Ростовская модель Диброва показала превращение мужа из бабушки в дедушку

Она опубликовала фото, показав на нем своего супруга. Видно, что у него новая прическа и легкая небритость. Диброва спросила у подписчиков, как им новый образ ее мужа. Некоторые написали, что ему очень идет.
Были и те, кто начал критиковать. «Превращение бабушки в дедушку», — прозвучало в комментариях от пользователей, которые сравнивали Диброва с пенсионеркой. «Я не узнала этого дедушку», — заявила одна из пользовательниц.
«Потрясающий образ. Вы помолодели, вам так лучше», — написала одна из подписчиц.