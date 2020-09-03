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В РГЭУ (РИНХ) выбрали лучших молодых предпринимателей Дона

3 сентября 2020, 10:55
Финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2020» проходил на площадке «Точка кипения РГЭУ (РИНХ)». Заявки на участие в этом году подали более 300 молодых бизнесменов из разных районов области.

Как напомнил президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, именно молодые ученые РГЭУ (РИНХ) были авторами развития стратегии рыночных реформ на Дону.

— Наш университет всегда был в числе тех вузов, которые поддерживали инновационные направления, и именно здесь стартовала идея молодой предприниматель Дона. В рамках этого движения 6 марта 2020 года мы провели хакатон, где 10 команд молодых ученых представили новую траекторию развития цифровой экономики на Дону, — отметил Адам Альбеков.

Можно сказать, что финал регионального Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2020» это продолжение многих мероприятий экономической направленности, проходящих в РГЭУ (РИНХ). Хотя за несколько лет, этот конкурс стал не только традиционным, но и самостоятельным.

По словам заместителя министра экономического развития Ростовской области, Евгения Дорошенко, подобные конкурсы важны популяризацией предпринимательства, даже в это непростое время.

— Несмотря на сложности, которые существуют сегодня в экономике, тем не менее, открываются новые ниши, появляются новые задачи и кому как не молодым людям при поддержке правительства РФ и Ростовской области, при поддержке университета и опытных наставников их занимать. Любой переломный этап это возможность для молодых. И наша задача это найти наиболее активных, взбодрить их, поддержать и заставить поверить в себя, — добавил заместитель министра.

И это действительно так. Среди присутствующих на финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2020» помимо участников можно было встретить не только наставников, но и состоявшихся бизнесменов которые выступали в роли экспертов. Один из них — генеральный директор агентства «Лавина Маркетинг» Роман Лазарев.

— Мы проводили оценку представленных работ на конкурс. Отметили много достойных, и нам захотелось пообщаться вживую с ребятами и наградить лучших за проделанную работу.

В результате экспертное жюри выделило 17 участников в восьми номинациях.

В рамках заочного тура эксперты оценили видеопрезентации финалистов по таким критериям, как финансовые показатели и конкурентоспособность бизнеса, использование инноваций в предпринимательской деятельности, количество созданных рабочих мест.

Первое место и главный приз достался Анне Фроловой, которая развивает проект «Кейтеринг Pro Brunch», на втором месте оказался Владимир Ушаков с проектом «Маркетинговое интернет агентство», третье место досталось Любови Леньковой с проектом «Пекарня».

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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