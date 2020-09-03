В РГЭУ (РИНХ) выбрали лучших молодых предпринимателей Дона

— Несмотря на сложности, которые существуют сегодня в экономике, тем не менее, открываются новые ниши, появляются новые задачи и кому как не молодым людям при поддержке правительства РФ и Ростовской области, при поддержке университета и опытных наставников их занимать. Любой переломный этап это возможность для молодых. И наша задача это найти наиболее активных, взбодрить их, поддержать и заставить поверить в себя, — добавил заместитель министра.