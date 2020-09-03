В РГЭУ (РИНХ) выбрали лучших молодых предпринимателей Дона

Как напомнил президент РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков, именно молодые ученые РГЭУ (РИНХ) были авторами развития стратегии рыночных реформ на Дону.
— Наш университет всегда был в числе тех вузов, которые поддерживали инновационные направления, и именно здесь стартовала идея молодой предприниматель Дона. В рамках этого движения 6 марта 2020 года мы провели хакатон, где 10 команд молодых ученых представили новую траекторию развития цифровой экономики на Дону, — отметил Адам Альбеков.
Можно сказать, что финал регионального Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2020» это продолжение многих мероприятий экономической направленности, проходящих в РГЭУ (РИНХ). Хотя за несколько лет, этот конкурс стал не только традиционным, но и самостоятельным.
По словам заместителя министра экономического развития Ростовской области, Евгения Дорошенко, подобные конкурсы важны популяризацией предпринимательства, даже в это непростое время.
— Несмотря на сложности, которые существуют сегодня в экономике, тем не менее, открываются новые ниши, появляются новые задачи и кому как не молодым людям при поддержке правительства РФ и Ростовской области, при поддержке университета и опытных наставников их занимать. Любой переломный этап это возможность для молодых. И наша задача это найти наиболее активных, взбодрить их, поддержать и заставить поверить в себя, — добавил заместитель министра.
И это действительно так. Среди присутствующих на финале регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России 2020» помимо участников можно было встретить не только наставников, но и состоявшихся бизнесменов которые выступали в роли экспертов. Один из них — генеральный директор агентства «Лавина Маркетинг» Роман Лазарев.
— Мы проводили оценку представленных работ на конкурс. Отметили много достойных, и нам захотелось пообщаться вживую с ребятами и наградить лучших за проделанную работу.
В результате экспертное жюри выделило 17 участников в восьми номинациях.
В рамках заочного тура эксперты оценили видеопрезентации финалистов по таким критериям, как финансовые показатели и конкурентоспособность бизнеса, использование инноваций в предпринимательской деятельности, количество созданных рабочих мест.
Первое место и главный приз достался Анне Фроловой, которая развивает проект «Кейтеринг Pro Brunch», на втором месте оказался Владимир Ушаков с проектом «Маркетинговое интернет агентство», третье место досталось Любови Леньковой с проектом «Пекарня».