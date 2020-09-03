В США полицейский при задержании застрелил афроамериканца

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, полицейские прибыли на место происшествия после сообщений о нахождении в одном из автомобилей людей с оружием. В момент, когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся внутри люди начали убегать. Тогда один из полицейских выстрелил.