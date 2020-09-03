В США полицейский при задержании застрелил афроамериканца

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, полицейские прибыли на место происшествия после сообщений о нахождении в одном из автомобилей людей с оружием. В момент, когда они подошли к автомобилю, некоторые находившиеся внутри люди начали убегать. Тогда один из полицейских выстрелил.
Раненого госпитализировали, врачи констатировали его смерть. Отмечается, что на месте происшествия обнаружили два пистолета.
Отмечается, что члены семьи опознали мужчину как восемнадцатилетнего Дейона Кея. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.