Власти Ростова рассказали, как будут развивать систему ливневок

В городе остро стоит вопрос развития ливневок и сейчас принимаются меры для решения проблемы. Всю территорию условно поделили на 35 укрупненных бассейнов водосбора.
«Сейчас понятно, что работу нужно проводить поэтапно. Следует начать с самых проблемных территорий, в частности — с территории бассейна № 1 в Советский районе», — заявил замглавы администрации Андрей Дикун.
Здесь необходимо обеспечить отвод поверхностных вод с улицы Малиновского. Для этого придется построить коллектор длиной 5,4 километра.
Кроме того, нужно будет построить ливневый коллектор для отвода вод застройки по улице Извилистая.