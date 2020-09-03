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Власти Ростова рассказали, как будут развивать систему ливневок

3 сентября 2020, 20:18
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону разрабатывают мероприятия поэтапного развития системы ливневой канализации, сообщили в городской администрации.

В городе остро стоит вопрос развития ливневок и сейчас принимаются меры для решения проблемы. Всю территорию условно поделили на 35 укрупненных бассейнов водосбора.

«Сейчас понятно, что работу нужно проводить поэтапно. Следует начать с самых проблемных территорий, в частности — с территории бассейна № 1 в Советский районе», — заявил замглавы администрации Андрей Дикун.

Здесь необходимо обеспечить отвод поверхностных вод с улицы Малиновского. Для этого придется построить коллектор длиной 5,4 километра.

Кроме того, нужно будет построить ливневый коллектор для отвода вод застройки по улице Извилистая.

Ранее появилась информация, что восемь подземных переходов могут построить в Ростове.

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