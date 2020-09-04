Будущее электротранспорта обсудили в Ростове

В настоящее время троллейбусы и трамваи являются самым экологичным транспортом Ростова. В ближайшем будущем электротранспорт должен стать самым удобным средством передвижения для жителей донской столицы.
«За период с 2013 по 2018 годы произведен капитальный ремонт 24-х километров трамвайного пути. Оставшиеся 40 километров необходимо отремонтировать в течение 4-х лет», — рассказал он. В рамках развития трамвайной инфраструктуры до конца 2021 года необходимо предоставить обоснование строительства сети линий внутригородского легкого рельсового транспорта. Для этого в существующую трамвайную систему добавят скоростные участки. За 2022-й год необходимо выполнить проектирование и в первом полугодии 2023 года приступить к началу строительства. Кроме того, в Ростове около 118 километров троллейбусных сетей, на которых работает 71 состав. Недавно город получил подвижной состав с увеличенным автономным ходом, пригодный для линейной эксплуатации на участках без контактной сети, до конца ноября ожидается поступление еще 15 таких троллейбусов.
«Мы намерены вернуть троллейбусы во все районы города. Для этого необходимо не только увеличение подвижного состава, но и наращивание контактной сети. В этом направлении мы также будем двигаться, хотя это и дорогостоящее мероприятие», — рассказал Логвиненко.
В марте 2016 года в Ростове запустили «Городскую электричку», у которой сейчас 18 остановок. По состоянию на апрель 2020 года «Городская электричка» представлена 10 маршрутами по 1-2 рейса, в настоящее время, в день она перевозит порядка 500 ростовчан.
В будущем планируют сделать остановки в переулке Озимом по ходу движения на Север и на улице Локомотивной по ходу движения на Юго-Восток. Также уже обследованы подходы к восьми остановкам и проведен ремонт возле станции «Микояна» и подземного перехода к станции «Сельмаш». В планах устроить пешеходные подходы, перехватывающие парковки и парковые зоны в районе остановок «Левенцовская», «Красный Аксай», «Первомайская», «Развилка», «Сады», «Темерник», «1337 км» и «Кизитеринка».
«Наше общее желание — чтобы общественный транспорт конкурировал с легковым автомобилем и выигрывал эту борьбу. Потому что город должен существовать для людей, а не для машин», — подчеркнул кандидат.
Одним из приоритетов партии «Единая Россия» является развитие транспортной логистики и экологического транспорта. В планах партии до 2025 год продлить в троллейбусной сети до 128,6 км — это вдвое больше нынешней. А также заменить старые составы на новые, современные, удобные, а главное экологически чистые и безопасные. Будут введены новые проездные билеты, что позволит уменьшить стоимость поездки на дальние расстояния, которые требуют пересадок.
«Реализация указанных предложений будет осуществляться на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.
Размещение оплачено из средств избирательного фонда Ростовского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».