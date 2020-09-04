Будущее электротранспорта обсудили в Ростове

«За период с 2013 по 2018 годы произведен капитальный ремонт 24-х километров трамвайного пути. Оставшиеся 40 километров необходимо отремонтировать в течение 4-х лет», — рассказал он. В рамках развития трамвайной инфраструктуры до конца 2021 года необходимо предоставить обоснование строительства сети линий внутригородского легкого рельсового транспорта. Для этого в существующую трамвайную систему добавят скоростные участки. За 2022-й год необходимо выполнить проектирование и в первом полугодии 2023 года приступить к началу строительства. Кроме того, в Ростове около 118 километров троллейбусных сетей, на которых работает 71 состав. Недавно город получил подвижной состав с увеличенным автономным ходом, пригодный для линейной эксплуатации на участках без контактной сети, до конца ноября ожидается поступление еще 15 таких троллейбусов.