Число зараженных коронавирусом в Ростовской области выросло на 142

За все время заболели 17486 пациентов, выздоровели 14897 пациентов. Жертвами коронавируса стали 369 человек. «За сутки скончались шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Все они страдали сопутствующими заболеваниями», — сказано в сообщении.