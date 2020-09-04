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Число зараженных коронавирусом в Ростовской области выросло на 142

4 сентября 2020, 08:05
Фото: pikist.com
В Ростовской области за сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 142 человек, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 95 пациентов, в больницах остаются 1057 пациентов. Загруженность коечного фонда приближается к 50%. Новые случаи заражения выявили в 23 городах и районах. Заболевшие есть в Волгодонске, Новошахтинске, Батайске и Ростове.

За все время заболели 17486 пациентов, выздоровели 14897 пациентов. Жертвами коронавируса стали 369 человек. «За сутки скончались шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Все они страдали сопутствующими заболеваниями», — сказано в сообщении.

В лабораториях провели почти 540 тысяч тестов на инфекцию.

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