Число зараженных коронавирусом в Ростовской области выросло на 142

Выздоровели за это время 95 пациентов, в больницах остаются 1057 пациентов. Загруженность коечного фонда приближается к 50%. Новые случаи заражения выявили в 23 городах и районах. Заболевшие есть в Волгодонске, Новошахтинске, Батайске и Ростове.
За все время заболели 17486 пациентов, выздоровели 14897 пациентов. Жертвами коронавируса стали 369 человек. «За сутки скончались шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Все они страдали сопутствующими заболеваниями», — сказано в сообщении.
В лабораториях провели почти 540 тысяч тестов на инфекцию.