День ленивой мамы и неизведанных дорог: какие еще праздники отмечают 4 сентября

День ленивой мамы
Каждую первую пятницу сентября в США отмечают День ленивой мамы. Этот праздник создан не в честь ленивых мамаш, а для того, чтобы дать женщинам отдохнуть от домашних забот и ухода за детьми. В этом году он выпадает на 4 сентября.
В День ленивой мамы женщины получают возможность заниматься делами, которые им нравятся, а их мужья и дети стараются взять на себя больше домашних забот. Принято приносить мамам завтрак в постель, освободить их от уборки и готовки. И хоть в России пока такого праздника нет, но чем не повод дать отдохнуть нашим мамам?
День неизведанных дорог
Доподлинно неизвестно, кто придумал День неизведанных дорог, который также отмечают 4 сентября, но этот человек явно любил путешествия и приключения. Как его отметить? Очень просто, отправляйтесь на долгую прогулку или в поездку в незнакомое место. Если на неизведанной ранее дороге вы найдете какой-то предмет или деньги, это сулит большую удачу.
Например, говорят, что если в этот день найти на дороге ключ, то вскоре вас ждет разрешение какой-то давней сложной проблемы.
Кстати, если по дороге вам встретится бездомный котенок или щенок, не бросайте их на произвол судьбы. Знайте, что найденные коты приносят удачу.
День разносчика газет
Также 4 сентября в США отмечают День разносчика газет. Праздник установлен в честь Барни Флахерти — первого в США разносчика газет, нанятого на эту работу в 1833 году. Нанял его на работу Бенджамин Дей — редактор «Нью-Йорк Сан». Чаще всего на эту работу устраиваются подростки и молодые люди, но есть и те, кто делает это делом своей жизни.
Интересно, что когда-то разносчиком газет успел поработать даже голливудский актер Том Круз. Рассказывая об этом в интервью, он отметил, что эта работа научила его брать на себя ответственность и справляться с неприятностями.
Юный Уоррен Баффет также занимался тем, что разносил газеты. Когда ему исполнилось 15 лет, он сумел заработать на этом две тысячи долларов, которые он успешно инвестировал.
День рождения игры «Что? Где? Когда?»
Знаменитая телеигра «Что? Где? Когда?» вышла на экраны 4 сентября 1975 года и тут же завоевала любовь телезрителей. Первоначально клуб размещался в Охотничьем домике, расположенном в Нескучном саду, усадьбе 18 века.
Важную роль в популяризации программы сыграл режиссер и ведущий Владимир Ворошилов. Его обаяние и умение ставить игроков в тупик неудобными вопросами привели передачу к успеху. Важно, что сами игроки не только демонстрировали высокий интеллект и эрудицию, но и пропагандировали книги, просвещение и новый взгляд на прогрессивность мышления.
Программа продолжает выходить на российском телевидении и сохраняет свою популярность.