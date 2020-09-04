День ленивой мамы и неизведанных дорог: какие еще праздники отмечают 4 сентября

Также 4 сентября в США отмечают День разносчика газет. Праздник установлен в честь Барни Флахерти — первого в США разносчика газет, нанятого на эту работу в 1833 году. Нанял его на работу Бенджамин Дей — редактор «Нью-Йорк Сан». Чаще всего на эту работу устраиваются подростки и молодые люди, но есть и те, кто делает это делом своей жизни.