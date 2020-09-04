Доля МСБ в кредитном портфеле банка «Центр-инвест» увеличилась на 3%

При этом представители малого и среднего бизнеса расширили долю в кредитном портфеле на 3% — до 36%.
Сообщается, что за указанный период банком было выдано больше 2.3 тысяч кредитов новым клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса.
При этом отмечается, что средняя ставка по кредитам МСБ за указанный период в рамках программы «Трансформация бизнеса» снизилась на 1.5 процента и составила 9 процентов годовых.
Кредиты предоставляются сроком на 1 год по ставке 9.5 процентов годовых. Представители МСБ могут получить до 1 миллиона рублей без залога под поручительства собственников бизнеса. Также существенно упростилась процедура получения кредитных средств — потенциальному кредитополучателю достаточно заполнить заявку на сайте и решение будет принято за 1 день.
Следует подчеркнуть, что в посткризисный период банк «Центр-инвест» оказывает клиентам всестороннюю поддержку, не только проводя реструктуризацию долга, но и снизив тарифы за эквайринг, отменив оплату за РКО.
Заместитель начальника управления по работе малого и среднего бизнеса ПАО КБ «Центр-инвест» Мария Христолюбова подчеркнула, что на данный момент банк видит процесс изменения, модернизации бизнеса, переоценку направлений предпринимателей, переход в дистанционный формат, в том числе работы своих сотрудников. И, как результат перестройки рынка.
Отмечается, что банк «Центр-инвест» готов поддерживать предпринимательскую инициативу и помогать в развитии стартапов в России. На данный момент чуть меньше миллиона молодых предпринимателей получили от банка финансирование в размере 1,1 миллиарда рублей и успешно развивают свои проекты.