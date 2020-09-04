Доля МСБ в кредитном портфеле банка «Центр-инвест» увеличилась на 3%

Кредиты предоставляются сроком на 1 год по ставке 9.5 процентов годовых. Представители МСБ могут получить до 1 миллиона рублей без залога под поручительства собственников бизнеса. Также существенно упростилась процедура получения кредитных средств — потенциальному кредитополучателю достаточно заполнить заявку на сайте и решение будет принято за 1 день.