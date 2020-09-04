Еще шесть человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

За последние сутки в области от коронавируса умерли четыре женщины, одной из которой было всего 33 года, и двое мужчин. Все остальные умершие, кроме молодой женщины, были старше 60 лет.
Течение коронавирусной инфекции у умерших осложнялось хроническими заболеваниями жизненно важных систем организма.
Всего с начала пандемии в Ростовской области умерли 369 пациентов с коронавирусом, общее количество заразившихся превысило 17,4 тысячи человек. Только за последние сутки в регионе выявили 142 новых случая инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Волгодонске, Батайске и Новошахтинске.