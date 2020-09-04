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Еще шесть человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

4 сентября 2020, 08:58
Фото: pikist.com
По состоянию на 4 сентября в Ростовской области умерли еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в области от коронавируса умерли четыре женщины, одной из которой было всего 33 года, и двое мужчин. Все остальные умершие, кроме молодой женщины, были старше 60 лет.

Течение коронавирусной инфекции у умерших осложнялось хроническими заболеваниями жизненно важных систем организма.

Всего с начала пандемии в Ростовской области умерли 369 пациентов с коронавирусом, общее количество заразившихся превысило 17,4 тысячи человек. Только за последние сутки в регионе выявили 142 новых случая инфекции, больше всего заболевших в Ростове, Волгодонске, Батайске и Новошахтинске.

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