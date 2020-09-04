Голубев пообещал выделить деньги на сохранение рощи «Дубки» в Таганроге

Документ о присвоении нового статуса роще и двухсотлетним зеленым насаждениям в парке имени Горького вступил в силу 4 сентября.
Ранее глава губернатор Василий Голубев неоднократно встречался с активистами и жителями города по вопросу сохранения уникальных городских зеленых насаждений. Люди выражали опасения, что деревья вырубят, а на их месте начнется стройка.
Тогда глава региона распорядился о выделении 900 тысяч рублей на обследование рощи «Дубки». Его специалисты должны завершить до конца 2020 года, за это время они определят состояние насаждений и составят план по развитию природного парка.
«Получив результаты обследования, предусмотрим в областном бюджете на 2021–2023 годы необходимые средства на уходные работы за зелеными насаждениями, сохранение и развитие природного парка. Эти объекты должны оставаться неприкосновенными природными территориями, зелеными парковыми зонами», — отметил губернатор.