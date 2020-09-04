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Голубев пообещал выделить деньги на сохранение рощи «Дубки» в Таганроге

4 сентября 2020, 17:46
Фото: donland.ru
Роще «Дубки» в Таганроге был присвоен статус особо охраняемых территорий местного значения, говорится в сообщении регионального правительства.

Документ о присвоении нового статуса роще и двухсотлетним зеленым насаждениям в парке имени Горького вступил в силу 4 сентября.

Ранее глава губернатор Василий Голубев неоднократно встречался с активистами и жителями города по вопросу сохранения уникальных городских зеленых насаждений. Люди выражали опасения, что деревья вырубят, а на их месте начнется стройка.

Тогда глава региона распорядился о выделении 900 тысяч рублей на обследование рощи «Дубки». Его специалисты должны завершить до конца 2020 года, за это время они определят состояние насаждений и составят план по развитию природного парка.

«Получив результаты обследования, предусмотрим в областном бюджете на 2021–2023 годы необходимые средства на уходные работы за зелеными насаждениями, сохранение и развитие природного парка. Эти объекты должны оставаться неприкосновенными природными территориями, зелеными парковыми зонами», — отметил губернатор.

#Желтые новости
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