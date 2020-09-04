Иркутский губернатор: наша задача – полностью ликвидировать незаконные рубки

Как сообщает портал “ИркСиб”, в 2020 году заметно сократилась площадь пожаров в лесах Иркутской области. Так, в прошлом году пламя охватило 1,5 млн гектаров, а в 2020 году горело 117,9 тыс. га, что в 10 раз меньше. При этом в 2020 году выпало намного меньше дождей. Данную статистику обнародовал временный глава области Кобзев во время пресс-конференции, посвященной итогам работы его правительства. Он заявил, что поднял статистические данные за последнюю “пятилетку” не только по пожарам, но и по количеству выпавших осадков. Выяснилось, что погода в данном вопросе играет далеко не главную роль.