Иркутский губернатор: наша задача – полностью ликвидировать незаконные рубки

Как сообщает портал “ИркСиб”, в 2020 году заметно сократилась площадь пожаров в лесах Иркутской области. Так, в прошлом году пламя охватило 1,5 млн гектаров, а в 2020 году горело 117,9 тыс. га, что в 10 раз меньше. При этом в 2020 году выпало намного меньше дождей. Данную статистику обнародовал временный глава области Кобзев во время пресс-конференции, посвященной итогам работы его правительства. Он заявил, что поднял статистические данные за последнюю “пятилетку” не только по пожарам, но и по количеству выпавших осадков. Выяснилось, что погода в данном вопросе играет далеко не главную роль.
Кобзев сообщил, что власти продемонстрировали удовлетворительную работу по профилактике лесных пожаров. Также он прокомментировал ущерб от рубки лесов. По его мнению, ущерб все равно остается, хотя в 2020 году показатели намного лучше, нежели в 2019 году. Сейчас правительство области ставит себе задачу окончательно истребить нелегальную вырубку леса.
Сократить число вырубки леса удалось, по заявлению Кобзева, благодаря бесконечным проверкам и увеличению числа территорий, где проводится круглосуточный космический мониторинг. Также власти проводили работу с арендаторами земель и запретили вырубку леса в заказниках.
Важнейшую роль в сохранении экологического богатства области сыграл Андрей Бунев. Он является бывшим главой Управления СКР по Иркутской области. Он много лет уже борется с коррупцией в лесной сфере региона. По заявлению Бунева, эта лесная отрасль - самая коррумпированная отрасль региона. Так, за несколько последних месяцев были наказаны 322 нарушителя, которые получили наказание до 10 лет лишения свободы за свою нелегальную лесную работу.
Более того, Кобзев заявил, что с настоящего момента предприятиям, ведущим деятельность в лесах, придется, во-первых, восстанавливать леса от своей работы, во-вторых, им придется также тушить пожары и, в-третьих, контролировать порядок на арендуемой лесной зоне. Все, кто не будет соблюдать данные требования, потеряют свои соглашения.