Мировые цены на нефть пошли вниз во время торгов 4 сентября

Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на 0,89% ниже при цене $41,00 за баррель, сообщает russian.rt.com. Падение фьючерсов на нефть Brent, которая планируется к поставке в ноябре, снизились на 0,77% к прежней цене и сейчас торгуются до $43,73 за баррель.