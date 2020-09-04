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Мировые цены на нефть пошли вниз во время торгов 4 сентября

4 сентября 2020, 10:33
Фото: pixabay.com
На мировых биржах зафиксировано снижение цен на нефть во время торгов 4 сентября.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются на 0,89% ниже при цене $41,00 за баррель, сообщает russian.rt.com. Падение фьючерсов на нефть Brent, которая планируется к поставке в ноябре, снизились на 0,77% к прежней цене и сейчас торгуются до $43,73 за баррель.

Накануне ФБА «Экономика сегодня» опубликовало интервью с экспертом Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станиславом Митрахович, где он высказал свое видение ситуации, что происходит на нефтяном рынке.

#Новости#Экономика
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