Суд снял арест со счетов «Донречфлота» с многомиллионными долгами

Как сообщалось ранее, в отношении предприятия было подано несколько многомиллионных исков. В частности Сбербанк потребовал от компании возврата долгов по договору кредитной линии на сумму $3,9 миллиона или 296,4 миллиона рублей. По требованию кредитной организации в отношении «Донречфлота» были введены обеспечительные меры на 296,3 миллиона рублей.
Кроме того, иск на почти 1,5 миллиарда рублей подал «Национальный банк «Траст».
Всего к компании было предъявлено 68 исковых требований на сумму 395 миллионов рублей. Суд посчитал, что отказ в наложении ареста мог бы затруднить выполнение обязательств компании по судебному решению, если бы оно было принято. Но после того, как «Донречфлот» обратился с ходатайством об отмене обеспечительных мер — суд поддержал его.
Как сообщает РБК, в Юго-Западном банке уточнили, что у ОАО «Донречфлот» возникли трудности в обслуживании долговых обязательств. Сейчас стороны пытаются урегулировать задолженность.
По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» было зарегистрировано в 1993 году. Компания ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта.
Руководителем предприятия является Михаил Швалев — сын Федора Швалева, который с 1997 по 2002 годы занимал пост замгубернатора Ростовской области.