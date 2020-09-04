Суд снял арест со счетов «Донречфлота» с многомиллионными долгами

Всего к компании было предъявлено 68 исковых требований на сумму 395 миллионов рублей. Суд посчитал, что отказ в наложении ареста мог бы затруднить выполнение обязательств компании по судебному решению, если бы оно было принято. Но после того, как «Донречфлот» обратился с ходатайством об отмене обеспечительных мер — суд поддержал его.