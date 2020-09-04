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Суд снял арест со счетов «Донречфлота» с многомиллионными долгами

4 сентября 2020, 12:51
Фото: donrechflot.com
Арбитражный суд Ростовской области отменил обеспечительные меры на сумму 296,3 миллиона рублей в отношении крупнейшей судоходной компании «Донречфлот», говорится в документах на сайте «Электронное правосудие».

Как сообщалось ранее, в отношении предприятия было подано несколько многомиллионных исков. В частности Сбербанк потребовал от компании возврата долгов по договору кредитной линии на сумму $3,9 миллиона или 296,4 миллиона рублей. По требованию кредитной организации в отношении «Донречфлота» были введены обеспечительные меры на 296,3 миллиона рублей.

Кроме того, иск на почти 1,5 миллиарда рублей подал «Национальный банк «Траст».

Всего к компании было предъявлено 68 исковых требований на сумму 395 миллионов рублей. Суд посчитал, что отказ в наложении ареста мог бы затруднить выполнение обязательств компании по судебному решению, если бы оно было принято. Но после того, как «Донречфлот» обратился с ходатайством об отмене обеспечительных мер — суд поддержал его.

Как сообщает РБК, в Юго-Западном банке уточнили, что у ОАО «Донречфлот» возникли трудности в обслуживании долговых обязательств. Сейчас стороны пытаются урегулировать задолженность.

По данным системы СПАРК, ОАО «Донречфлот» было зарегистрировано в 1993 году. Компания ведет деятельность внутреннего водного грузового транспорта.

Руководителем предприятия является Михаил Швалев — сын Федора Швалева, который с 1997 по 2002 годы занимал пост замгубернатора Ростовской области.

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