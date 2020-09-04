В Москве за прошедшие сутки еще 1196 человек избавились от коронавируса

Такие данные приводит russian.rt.com со ссылкой на «Известия». В свою очередь, издание приводит слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, курирующей вопросы соцразвития в столице.
«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — констатирует столичный чиновник.
На сегодня число москвичей, которые вылечились от коронавируса, составляет 219 095 человек.
Ранее НСН опубликовала рассказ вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, как в дальнейшем может развиваться ситуация с COVID-19.