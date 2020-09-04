В Ростове «Ростелеком» открыл для студентов онлайн-курс «Цифровое образование»

Слушатели курса смогут расширить свой профессиональный кругозор и сформируют нужные компетенции, чтобы успешно работать в будущем. Наполнение курса ориентировано на студента, обучающегося на гуманитарном факультете, который, как и специалисты технического профиля, зачастую вынужден обращаться к решению задач в цифровой среде. Слушателями лекций станут студенты самых больших высших учебных заведений региона — партнеров «Ростелекома. Это ДГТУ, ЮФУ, РГЭУ, Южный университет (ИУБиП), Северо-Кавказский филиал МТУСИ, РКСИ.
Эксперты национального провайдера в рамках программы курса прочитают в режиме онлайн 11 лекций на темы, связанные с цифровой экономикой: об «Интернете вещей», «Блокчейне», «Кибербезопасности», «Больших данных» и другие. По окончанию каждой лекции студенты получат от организаторов кейсы для решения практических задач от компаний-партнеров. Это Тele2, «Центр-инвест», HeadHunter и «Ростелеком Солар». Информационный партнер — медиахолдинг «Дон-Медиа».
Для обучения разработано специальное приложение «Цифра РТК». Слушателей лекций, которые покажут самые лучшие результаты по окончанию обучения, соберут в команду вуза, которая выступит на специальном конкурсе «Ростелекома» — «Нехакатоне» в декабре этого года. Его победителям будут вручены ценные призы, а также у них появится возможность стажироваться или даже получить работу в компании.
«При подготовке мы большое внимание уделили качеству самих лекций и уникальности контента», — говорит директор Ростовского филиала ПА «Ростелеком» Сергей Мордасов, В процессе формирования лекций эксперты компании поставили задачу включить в них все наиболее важное, что может понадобиться на практике в сфере цифровой экономики. В компании надеются, что курс «Цифровое образование» сформирует сообщество активных и прогрессивных молодых людей, способных уже в ближайшее время способствовать развитию региона.
Чтобы максимально расширить число участников курсов и дать им возможность удобно прослушать лекции в соответствии со своим графиком, они будут повторяться в разное время. В адаптированном специалистами национального провайдера приложении для курса внедрены игровые элементы. Слушатели курса станут получать новые баллы за активную работу. Это может быть решение задачи, обмен фотографиями, общение в чате с друзьями и другие действия в онлайн-социуме. Те, кто наберет больше всех баллов, будут включены в вузовскую команду.
По словам советника губернатора Ростовской области Антона Алексеева, подготовка специалистов, способных решать новые вызовы в сфере цифровой экономики является задачей одноименного нацпроекта, реализация которого идет сегодня в регионе. Губернатор Василий Голубев дал поручение уделять повышенное внимание всем направлениям цифрового развития, таким, как IT-направление, цифровая трансформация. И руководство региона поддерживает инициативы, которые способствуют повышению уровня и качества цифрового образования. Советник главы региона охарактеризовал подготовку специалистов с новыми компетенциями как важную задачу и даже фундамент для дальнейшего движения вперед.
«Благодаря таким социально значимым проектам и взаимодействию с партнерами мы сможем достичь большего», — сказал чиновник, пожелав удачи всем участникам курса.