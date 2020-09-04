В Ростове «Ростелеком» открыл для студентов онлайн-курс «Цифровое образование»

Чтобы максимально расширить число участников курсов и дать им возможность удобно прослушать лекции в соответствии со своим графиком, они будут повторяться в разное время. В адаптированном специалистами национального провайдера приложении для курса внедрены игровые элементы. Слушатели курса станут получать новые баллы за активную работу. Это может быть решение задачи, обмен фотографиями, общение в чате с друзьями и другие действия в онлайн-социуме. Те, кто наберет больше всех баллов, будут включены в вузовскую команду.