Сирота-инвалид стал спать под кроватью после поездки в ростовском автобусе

Posted 19 сентября, 13:35
Published 19 сентября, 13:35
Modified 19 сентября, 13:37
Updated 19 сентября, 13:37
Подросток хотел отправиться на учёбу на общественном транспорте. В автобусе он показал водителю проездной билет, позволяющий воспользоваться транспортом бесплатном. Но водитель всё равно потребовал от сироты с ограниченными возможностями деньги. Когда тот отказал, он обругал мальчика и выгнал его из автобуса.
Скандал произвёл сильное эмоциональное воздействие на подростка. По словам адвоката, у него произошло расстройство психики. В результате юноша мучается от кошмаров и спит под кроватью.
После жалоб автотранспортное предприятие признало вину водителя и незаконность его действий. Опекун подростка потребовал от АТП через суд 200 тысяч рублей компенсации. Он выиграл процесс, но в компании водителю лишь сделали выговор.