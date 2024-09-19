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Posted 19 сентября, 13:35

Published 19 сентября, 13:35

Modified 19 сентября, 13:37

Updated 19 сентября, 13:37

Сирота-инвалид в Ростове стал спать под кроватью после нападения в автобусе

Сирота-инвалид стал спать под кроватью после поездки в ростовском автобусе

19 сентября 2024, 13:35
Фото: rostovgazeta.ru
Сирота-инвалид в Ростове стал спать под кроватью после нападения в автобусе

Водитель автобуса в Ростове выгнал сироту-инвалида из-за бесплатного проезда

17-летний сирота с ограниченными возможностями начал страдать от расстройства психики после скандала с водителем автобуса в Ростове, подробностями истории делится Lenta.ru со ссылкой на Don Mash.

Подросток хотел отправиться на учёбу на общественном транспорте. В автобусе он показал водителю проездной билет, позволяющий воспользоваться транспортом бесплатном. Но водитель всё равно потребовал от сироты с ограниченными возможностями деньги. Когда тот отказал, он обругал мальчика и выгнал его из автобуса.

Скандал произвёл сильное эмоциональное воздействие на подростка. По словам адвоката, у него произошло расстройство психики. В результате юноша мучается от кошмаров и спит под кроватью.

После жалоб автотранспортное предприятие признало вину водителя и незаконность его действий. Опекун подростка потребовал от АТП через суд 200 тысяч рублей компенсации. Он выиграл процесс, но в компании водителю лишь сделали выговор.

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Ранее в автобусе в Ростове женщина побила девочку-подростка из-за занятого сиденья.

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