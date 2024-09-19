Сирота-инвалид стал спать под кроватью после поездки в ростовском автобусе

Подросток хотел отправиться на учёбу на общественном транспорте. В автобусе он показал водителю проездной билет, позволяющий воспользоваться транспортом бесплатном. Но водитель всё равно потребовал от сироты с ограниченными возможностями деньги. Когда тот отказал, он обругал мальчика и выгнал его из автобуса.