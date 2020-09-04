Жителей Ростовской области будут прививать от новых штаммов гриппа

Ранее стало известно, что в других регионах России жителей будут прививать не от трех штаммов гриппа, как было раньше, а от четырех. В Ростовской области будут использовать ту же вакцину.
«В вакцине от гриппа действительно будут новые штаммы и обязательно надо прививаться. Вакцина идет централизованно из Москвы во все субъекты. К нам пришла буквально во вторник-среду», — сообщил сотрудник ведомства.
Кроме этого, в этом году особое внимание обращают и на прививку от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонию. Федеральные эксперты призывали вакцинироваться на фоне распространения коронавирусной инфекции.
«В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация от пневмококковой инфекции проводится в течение года. Ее делают декретированным группам населения (медикам, работникам общественного питания, сотрудникам детских домов и так далее — RostovGazeta). Более 21 тысячи взрослых жителей региона будут провакцинированы от пневмококка», — рассказал представитель правительства региона.