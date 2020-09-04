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Жителей Ростовской области будут прививать от новых штаммов гриппа

4 сентября 2020, 08:56
Фото: pikist.com
В Ростовской области будет проводиться вакцинация от новых штаммов гриппа, вакцина для этого пришла из Москвы на этой неделе, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель пресс-службы правительства региона.

Ранее стало известно, что в других регионах России жителей будут прививать не от трех штаммов гриппа, как было раньше, а от четырех. В Ростовской области будут использовать ту же вакцину.

«В вакцине от гриппа действительно будут новые штаммы и обязательно надо прививаться. Вакцина идет централизованно из Москвы во все субъекты. К нам пришла буквально во вторник-среду», — сообщил сотрудник ведомства.

Кроме этого, в этом году особое внимание обращают и на прививку от пневмококковой инфекции, вызывающей пневмонию. Федеральные эксперты призывали вакцинироваться на фоне распространения коронавирусной инфекции.

«В рамках Национального календаря профилактических прививок вакцинация от пневмококковой инфекции проводится в течение года. Ее делают декретированным группам населения (медикам, работникам общественного питания, сотрудникам детских домов и так далее — RostovGazeta). Более 21 тысячи взрослых жителей региона будут провакцинированы от пневмококка», — рассказал представитель правительства региона.

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#Новости#Коронавирус#Эксклюзив#Общество
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