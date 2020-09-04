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Жители Ростовской области стали вовремя платить по кредиткам

4 сентября 2020, 12:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области снизилась доля просроченной задолженности по кредитным картам, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Так, по итогам июля 2020 года доля просроченной задолженности по кредиткам в Ростовской области составила 10,2%, тогда как годом ранее она составляла 12,3%.

По этому показателю регион находится на 19 строчке среди топ-20 российских регионов. Выше показатель просроченной задолженности оказался только в Ставропольском крае — 10,4%.

Самая низкая доля отмечается в Москве (6,9%), Ханты-Мансийском автономном округе (7,6%) и Татарстане (7,9%).

В среднем по России доля просроченной задолженности по кредиткам упала на один процентный пункт и достигла 9,1%.

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