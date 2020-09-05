Глава совета директоров банка «Центр-инвест» возглавил «ESG-банкинг»

Успешный опыт регионального банка «Центр-инвест» по достоинству оценило авторитетного издание Euromoney. Его эксперты признали «Центр-инвест» Лучшим банком Центральной и Восточной Европы по корпоративной ответственности. На основе этого профессор Василий Высоков показал, что ESG-банк будет иметь успех в любой системе координат. Произойдет это благодаря оптимальному балансу рентабельности, органическому росту и принимаемым рискам. С содержанием книги можно ознакомиться на сайте банка.