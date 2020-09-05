Глава совета директоров банка «Центр-инвест» возглавил «ESG-банкинг»

Участники новой проектной группы займутся реализацией мероприятий в сфере ESG-банкинга, которые определены Дорожной картой по реализации Основных направлений деятельности Ассоциации банков России на период 2020–2022 гг.
Речь идет о разработке проектов нормативных правовых актов по регулированию ESG-банкинга, создании платформы заинтересованных лиц, компаний и участников финансового рынка для сотрудничества с Ассоциацией по вопросам имплементации ESG-банкинга. Также члены проектной группы разработают Дорожную карту по продвижению ESG-банкинга и определят порядок экспертизы предложений по таксономии и отражению ESG-рисков в банковском регулировании.
Отметим, что ESG банкинг является глобальным трендом, который ориентирован на продолжительную стратегию развития, стабильный рост и предполагающий самоограничение спекулятивных операций. Ученый Василий Высоков — один из наиболее авторитетных экспертов в сфере ESG-банкинга и реализации ESG-стратегии. В прошлом месяце у него вышло первое в России научно-практическое пособие «ESG банкинг: made in Russia». В книге систематизированы главные составляющие устойчивого ответственного финансового института.
Успешный опыт регионального банка «Центр-инвест» по достоинству оценило авторитетного издание Euromoney. Его эксперты признали «Центр-инвест» Лучшим банком Центральной и Восточной Европы по корпоративной ответственности. На основе этого профессор Василий Высоков показал, что ESG-банк будет иметь успех в любой системе координат. Произойдет это благодаря оптимальному балансу рентабельности, органическому росту и принимаемым рискам. С содержанием книги можно ознакомиться на сайте банка.
Новая рабочая группа должна проделать большую работу и наладить открытый диалог с участниками финансового рынка, Центробанком, деловыми сообществами и органами государственной власти. Только так удастся сформировать ESG-культуру в среде финансовых институтов Российской Федерации и тиражировать успешный опыт банка «Центр-инвест».