Названы территории Ростовской области, которые атаковал коронавирус

Люди заболели в Ростове, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Батайске. Также зараженные есть в Кагальницком, Каменском, Аксайском, Зерноградском, Миллеровском районах.
За сутки выявили 144 новых случаев, выздоровели 98 человек. В стационарах остаются 1072 пациента.
За весь период заразились 17630 местных жителей, врачи выписали 14995 человек. Медицинским наблюдением охвачены 7,2 тысячи граждан.
«За сутки скончались четыре человека, у которых были хронические заболевания. За все время скончались 373 пациента», — сказано в сообщении.