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Названы территории Ростовской области, которые атаковал коронавирус

5 сентября 2020, 08:10
Фото: pixabay
В Ростовской области за сутки случаи заболевания коронавирусом выявили в 24 городах и районах, сообщили в облправительстве.

Люди заболели в Ростове, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Батайске. Также зараженные есть в Кагальницком, Каменском, Аксайском, Зерноградском, Миллеровском районах.

За сутки выявили 144 новых случаев, выздоровели 98 человек. В стационарах остаются 1072 пациента.

За весь период заразились 17630 местных жителей, врачи выписали 14995 человек. Медицинским наблюдением охвачены 7,2 тысячи граждан.

«За сутки скончались четыре человека, у которых были хронические заболевания. За все время скончались 373 пациента», — сказано в сообщении.

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