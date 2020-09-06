Большая потеря денег грозит Овнам в понедельник, чего ждать остальным знакам?

С утра в понедельник Тельцам может прийти в голову идея о том, как радикально изменить свою жизнь. Эти планы могут касаться карьеры, личной жизни и творчества. Однако звёзды советуют представителям этого знака зодиака поумерить свой пыл. Скорее всего вы принимаете желаемое за действительное. Нужно позволить идеям дозреть какое-то время. И тогда вы сможете с легкостью воплотить их в жизнь.