Большая потеря денег грозит Овнам в понедельник, чего ждать остальным знакам?

Овны
Начало недели для Овнов начнётся с путаницы в деньгах. Не исключено, что неожиданно для себя вы выйдете за рамки бюджета или совершите необдуманную покупку или столкнетесь с проблемой в банке. Вы должны быть готовы к таким неурядицам. Но браться за исправление ошибок самостоятельно не нужно, вы «наломаете дров». Придется раскошелиться за то, что кто-то окажет вам помощь.
Тельцы
С утра в понедельник Тельцам может прийти в голову идея о том, как радикально изменить свою жизнь. Эти планы могут касаться карьеры, личной жизни и творчества. Однако звёзды советуют представителям этого знака зодиака поумерить свой пыл. Скорее всего вы принимаете желаемое за действительное. Нужно позволить идеям дозреть какое-то время. И тогда вы сможете с легкостью воплотить их в жизнь.
Близнецы
Звезды не советуют в понедельник Близнецам браться за те дела, в которых они не чувствуют себя уверенными. И, к сожалению, таких дел с утра будет немало. В этот день лучше не начинать новые проекты и не решать сложные задачи, вы просто не сможете быстро сориентироваться в быстро меняющихся условиях.
Раки
Ракам стоит вспомнить о своих потаенных мечтах. Вероятно какая-то ситуация напомнит вам о них. Позвольте себе погрузиться в мир фантазий и ваш творческий потенциал заметно вырастет. Если есть возможность, отложите решение рабочих вопросов на потом и посвятите день себе. Это сделает вас счастливыми.
Львы
В ночь на понедельник Львы могут увидеть вещие сны. Они будут яркими и реалистичными, отнеситесь к ним серьезно, но постарайтесь не потерять связь с реальностью. После пробуждения загляните в сонник и попробуйте расшифровать ночное видение, это даст ответы на многие вопросы, которые мучали вас в последнее время
Девы
Много разговоров обещают звезды в понедельник Девам. Они наконец смогут утолить свою жажду общения. Стремитесь туда, где жизнь бьет ключом. Если вам хочется повеселиться, то следует выбирать соответствующую компанию. Самое важное в этот день – не действовать в одиночку.
Весы
Весы рискуют быть разочарованными кем-то или чем-то. Возможно, даже самая незначительная деталь или происшествие выбьет вас из колеи и заставит посмотреть на окружающих с другой стороны. Но Звёзды советуют не нервничать понапрасну и не решать проблемы с горяча. Вероятно, сутки спустя вы снова измените свое мнение на этот счёт.
Скорпионы
Звёзды советуют Сорпионам наслаждаться каждой минутой в этот день. Отвлекитесь от работы и погрузитесь в то, что вас заботит именно сейчас. Торопиться точно не стоит, лучше достичь гармонии с миром и ощутить сполна, что такое настоящая жизнь.
Стрельцы
Стрельцы будут чувствовать раздражение из-за каждой мелочи. Именно мелочи, а не какие-то крупные проблемы, смогут выбить вас из колеи. Поэтому вам лучше сохранять спокойствие и стоически преодолевать все препятствия. Позаботьтесь о своем душевном равновесие и не реагируйте слишком эмоционально на различные накладки, лучше погрузитесь с головой в решение назревших проблем.
Козероги
Козероги в понедельник будут изучать обаяние и сумеют покорить всех, кто встретиться им на пути. Вы сможете проявить себя как отличный оратор, зарядить энергией окружающих, подарить массу положительных эмоций. Если вы давно хотели поделиться с кем-то своими проектами, то лучше дня для этого сложно будет найти. Ключом к сердцу окружающих станут именно ваши идеи.
Водолеи
Водолеям захочется взяться сразу за множество важных дел. Особенно им будут интересны проекты, связанные с автомобилями или недвижимостью. Появится желание что-либо поменять в своем пространстве – в доме или на рабочем месте. И, как только вы приступите к одному из этих дел, так сразу множество идей появится в вашей голове. К сожалению, довести до конца что-либо вам вряд ли удастся.
Рыбы
Решение серьезных проблем Рыбам лучше отложить на потом. Появится много вопросов, требующих вашего внимания здесь и сейчас. Но фантазии не будут знать границ и, появится желание что-то изменить или от чего-то избавиться, например, выкинуть что-то из дома. Не стоит этому сопротивляться, возможно, для этого и правда настало подходящее время.