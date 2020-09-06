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Как перестать бояться походов к стоматологу

6 сентября 2020, 12:01
Фото: pixabay
Многие еще из детства боятся посещать стоматолога и терпят до последнего. Однако сейчас лечить зубы совершенно не больно и не страшно.

Начать с малого

Вначале можно сходить на консультацию и узнать у врача, как будет проходить лечение. Он объяснит, что сделает все безболезненно и назовет методы обезболивания.

Также посещение стоматолога позволит освоиться в кабинете.

Определенное время

К стоматологу нужно идти тогда, когда когда нет важных дел и стрессовых ситуация, чтобы не усугубить свое состояние. Лучше лечить зубы с утра, тогда не придется волноваться весь день.

Успокоительное

Со своим врачом можно обсудить прием успокоительного. Если это возможно, то он назначит лекарства и дозировку.

Нет дискомфорту

Стоматологу нужно сразу сообщать о дискомфорте, если он возникает. Не стоит терпеть, если стало дурно во время лечения — голосом или жестами следует попросить врача остановиться.

Стоит помнить, что болезнь лучше предупредить, чем лечить ее.

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