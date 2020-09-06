Как перестать бояться походов к стоматологу

Начать с малого
Вначале можно сходить на консультацию и узнать у врача, как будет проходить лечение. Он объяснит, что сделает все безболезненно и назовет методы обезболивания.
Также посещение стоматолога позволит освоиться в кабинете.
Определенное время
К стоматологу нужно идти тогда, когда когда нет важных дел и стрессовых ситуация, чтобы не усугубить свое состояние. Лучше лечить зубы с утра, тогда не придется волноваться весь день.
Успокоительное
Со своим врачом можно обсудить прием успокоительного. Если это возможно, то он назначит лекарства и дозировку.
Нет дискомфорту
Стоматологу нужно сразу сообщать о дискомфорте, если он возникает. Не стоит терпеть, если стало дурно во время лечения — голосом или жестами следует попросить врача остановиться.
Стоит помнить, что болезнь лучше предупредить, чем лечить ее.