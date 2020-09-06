rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане попросили выделить большие автобусы для перевозки школьников

6 сентября 2020, 08:55
Фото: pixabay
Жительница Ростова-на-Дону попросила власти города выпустить на линию дополнительные автобусы для перевозки школьников, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

За дамбой Ростовского моря идет строительство крупного жилкомплекса «Платовский». При этом ближайшие детские сады и школы находятся в районе Днепровского рынка.

«На этом участке отсутствуют автобусы большой вместимости. Курсируют небольшие маршрутки, уехать из района Ростовского моря в центр в любое время суток невозможно», — написала ростовчанка.

Она добавила, что пешком это расстояние не пройдешь. По ее словам, необходимо добавить на маршрут большие автобусы.

На момент воскресенья обращение поддержали 125 человек, еще 1 местный житель высказался против.

Ранее ростовчане попросили повысить оплату проезда в автобусах.

Материалы по теме
Ростовчане попросили прекратить закапывать опасные отходы возле домовРостовчане попросили отменить платные парковкиРостовчане попросили сделать объездную дорогу на время парадов
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00