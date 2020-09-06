Ростовчане попросили выделить большие автобусы для перевозки школьников

За дамбой Ростовского моря идет строительство крупного жилкомплекса «Платовский». При этом ближайшие детские сады и школы находятся в районе Днепровского рынка.
«На этом участке отсутствуют автобусы большой вместимости. Курсируют небольшие маршрутки, уехать из района Ростовского моря в центр в любое время суток невозможно», — написала ростовчанка.
Она добавила, что пешком это расстояние не пройдешь. По ее словам, необходимо добавить на маршрут большие автобусы.
На момент воскресенья обращение поддержали 125 человек, еще 1 местный житель высказался против.