Ростовчане в парке смогут сдать тест на ВИЧ

Местные жители в период с 7 по 14 сентября смогу бесплатно сдать тест на ВИЧ, а также получить консультации специалистов. Сделать это можно в мобильных пунктах тестирования и поликлиниках.
Пункт тестирования будет работать 7 сентября с 12.00 мск до 18.00. Он появится перед входом в парк культуры и отдыха имени Максима Горького.
«Тестирование будет анонимным, результат сообщат в течение 20 минут. При положительном результате человека перенаправят в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что обследоваться нужно всем, у кого были незащищенные половые контакты и опыт употребления наркотиков.