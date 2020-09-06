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Ростовчане в парке смогут сдать тест на ВИЧ

6 сентября 2020, 10:53
Фото: Администрация Ростов
В Ростове-на-Дону состоится всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция», сообщили в городской администрации.

Местные жители в период с 7 по 14 сентября смогу бесплатно сдать тест на ВИЧ, а также получить консультации специалистов. Сделать это можно в мобильных пунктах тестирования и поликлиниках.

Пункт тестирования будет работать 7 сентября с 12.00 мск до 18.00. Он появится перед входом в парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Тестирование будет анонимным, результат сообщат в течение 20 минут. При положительном результате человека перенаправят в медицинское учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обследоваться нужно всем, у кого были незащищенные половые контакты и опыт употребления наркотиков.

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