Волосы выдрали ростовчанке, натравившей на людей собаку

Происшествие случилось на улице Станиславского в вечернее время. По словам очевидцев, пьяная женщина приставала к прохожим и натравила на них своего пса.
«В итоге ростовчанка получила палкой по голове и осталась без клока волос. Вы же видите, что человек в неадеквате, что вы ему пытаетесь доказать?», — написал автор публикации.
Пользователи в комментариях написали, что у женщины надо забрать собаку.
«Я проходила мимо, неадекватка уже была там, но в то время в мою сторону и слова не сказала, и собака не трогала, видимо, женщина еще не дошла до кондиции. Я редко там хожу, но просто поразительно, сколько там гуляющего быдла», — прозвучало в комментариях.