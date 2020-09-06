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Волосы выдрали ростовчанке, натравившей на людей собаку

6 сентября 2020, 19:27
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону избили женщину, которая натравила собаку на людей, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на улице Станиславского в вечернее время. По словам очевидцев, пьяная женщина приставала к прохожим и натравила на них своего пса.

«В итоге ростовчанка получила палкой по голове и осталась без клока волос. Вы же видите, что человек в неадеквате, что вы ему пытаетесь доказать?», — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях написали, что у женщины надо забрать собаку.

«Я проходила мимо, неадекватка уже была там, но в то время в мою сторону и слова не сказала, и собака не трогала, видимо, женщина еще не дошла до кондиции. Я редко там хожу, но просто поразительно, сколько там гуляющего быдла», — прозвучало в комментариях.

Ранее нарушитель режима самоизоляции избил полицейского в Ростовской области.

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#Новости#Происшествия
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