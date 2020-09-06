Волосы выдрали ростовчанке, натравившей на людей собаку

«Я проходила мимо, неадекватка уже была там, но в то время в мою сторону и слова не сказала, и собака не трогала, видимо, женщина еще не дошла до кондиции. Я редко там хожу, но просто поразительно, сколько там гуляющего быдла», — прозвучало в комментариях.