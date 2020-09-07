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Более 400 нарушителей масочного режима поймали в ростовских автобусах

7 сентября 2020, 08:28
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области выявили нарушения масочного режима во время проверок общественного транспорта, сообщили в городской администрации.

В городе продолжаются проверки транспорта, в них участвуют полицейские и представители департамента транспорта. За неделю проверили 455 автобусов и составили 26 протоколов за нарушение масочного режима. Отмечается, что нарушители будут привлечены к административной ответственности. Всего с июля проверили 3,7 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев.

«За этот период составили 421 протокол. В том числе нарушителями оказались 20 водителей», — сказано в сообщении. С начала пандемии в городе зарегистрировали почти семь тысяч случаев заболевания коронавирусом. На стационарном лечении находятся 483 пациента.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев признался, что его семья переболела коронавирусом.

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