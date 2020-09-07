Более 400 нарушителей масочного режима поймали в ростовских автобусах

В городе продолжаются проверки транспорта, в них участвуют полицейские и представители департамента транспорта. За неделю проверили 455 автобусов и составили 26 протоколов за нарушение масочного режима. Отмечается, что нарушители будут привлечены к административной ответственности. Всего с июля проверили 3,7 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев.