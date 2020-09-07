rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до 9 сентября

7 сентября 2020, 13:56
Фото: МЧС Ростовской области
Штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса продлили в Ростовской области на 7-9 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов области, в том числе и в Ростове. Кроме того, местами в северо-западных и северо-восточных районах области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Жителей области просят соблюдать меры пожарной безопасности и не разводить костры.

Напомним, в середине прошлой недели из-за страшной жары в Ростовской области возникло сразу четыре крупных природных пожара. Три из них удалось потушить в течение суток, а самое крупное возгорание леса в Тарасовском районе тушили пять дней.

Материалы по теме
В Ростовской области назвали причины крупнейших пожаровПлощадь пожара в Ростовской области превысила 1 тыс гектарГлава Ростовской области проведет выходные на месте лесного пожара
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00