Чрезвычайная пожароопасность в Ростовской области сохранится до 9 сентября

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в большинстве районов области, в том числе и в Ростове. Кроме того, местами в северо-западных и северо-восточных районах области сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.
Жителей области просят соблюдать меры пожарной безопасности и не разводить костры.
Напомним, в середине прошлой недели из-за страшной жары в Ростовской области возникло сразу четыре крупных природных пожара. Три из них удалось потушить в течение суток, а самое крупное возгорание леса в Тарасовском районе тушили пять дней.