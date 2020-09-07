Деятельность обогатительной фабрики «Садкинская» приостановили в Ростовской области

Такое решение принял суд по требованию Северо-Кавказского управления Ростехнадзора. Запрет на деятельность предприятия введен на 30 суток.
Основанием для такой меры послужили нарушения, выявленные в результате проверки. Так, в тоннелях, галереях, на лестничных клетках и в помещениях отсутствовало аварийное освещение. Помимо этого, администрация «Садкинской» не проинформировала надзорный орган о начале эксплуатации опасного производственного объекта — обогатительной фабрики.
По информации системы СПАРК, ООО «Шахтоуправление «Садкинское» было зарегистрировано в 2004 году. Основным видом деятельности предприятия является добыча антрацита подземным способом. По итогам 2019 года среднесписочная численность работников составила 1,28 тысячи человек.
Выручка в 2019 году превысила восемь миллиардов рублей, увеличившись вдвое, по сравнению с предыдущим 2018 годом. А чистая прибыль составила 2,8 миллиарда рублей.
С 2017 года компания полностью принадлежит холдинговой компании «Южуголь».