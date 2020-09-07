Деятельность обогатительной фабрики «Садкинская» приостановили в Ростовской области

Основанием для такой меры послужили нарушения, выявленные в результате проверки. Так, в тоннелях, галереях, на лестничных клетках и в помещениях отсутствовало аварийное освещение. Помимо этого, администрация «Садкинской» не проинформировала надзорный орган о начале эксплуатации опасного производственного объекта — обогатительной фабрики.