До 60% россиян привьют от гриппа в 2020 году

«Для России это будет абсолютным рекордом за всю историю проведения вакцинации от данного заболевания», — пишет издание со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, за счет бюджета в этом году планируют также привить до 75% всех людей, которые находятся в группе риска.