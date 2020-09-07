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До 60% россиян привьют от гриппа в 2020 году

7 сентября 2020, 10:47
Фото: pexels.com
Прививку от гриппа за счет бюджета получат более 60% жителей России, сообщили «Новые известия».

«Для России это будет абсолютным рекордом за всю историю проведения вакцинации от данного заболевания», — пишет издание со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Кроме того, за счет бюджета в этом году планируют также привить до 75% всех людей, которые находятся в группе риска.

Решение о массовой вакцинации приняли на фоне пандемии коронавирусной инфекции, которая при столкновении с гриппом может привести к тяжелейшим последствиям. Вторым фактором стало появление сразу трех новых штаммов гриппа, к которым еще не сформировался коллективный иммунитет.

В новую вакцину от гриппа включили все три новых штамма, которые отличаются ранее известных. Таким образом, новая вакцина от гриппа будет трехвалентной.

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