Глава администрации Каменска-Шахтинского покинул пост после визита губернатора

Заявление Фетисов написал после незапланированного визита губернатора региона Василия Голубева. В правительство поступили многочисленные обращения жителей города, которые жаловались на замусоренность улиц и дворов, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ.
«Бытовые проблемы захлестнули город, как результат — уровень доверия к местной власти значительно снизился», — сказано в сообщении.
Голубев приехал Каменск-Шахтинский без предупреждения, прошелся по улицам и пообщался с местными жителями. Убедившись в обоснованности жалоб, губернатор направился в городскую администрацию.
«В городе хозяина нет, город — сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — резюмировал увиденное губернатор при встрече с главой администрации.
Задачи временно исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского возложили на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал приказ о назначении нового начальника ГУФСИН по Ростовской области.