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Глава администрации Каменска-Шахтинского покинул пост после визита губернатора

7 сентября 2020, 12:21
Фото: vk.com/kamensk_sh61
Заявление на увольнение по собственному желанию написал 7 сентября глава администрации Каменска-Шахтинского Константин Фетисов, сообщили в правительстве Ростовской области.

Заявление Фетисов написал после незапланированного визита губернатора региона Василия Голубева. В правительство поступили многочисленные обращения жителей города, которые жаловались на замусоренность улиц и дворов, плохое состояние дорог и тротуаров, нерегулярную работу общественного транспорта, проблемы в ЖКХ.

«Бытовые проблемы захлестнули город, как результат — уровень доверия к местной власти значительно снизился», — сказано в сообщении.

Голубев приехал Каменск-Шахтинский без предупреждения, прошелся по улицам и пообщался с местными жителями. Убедившись в обоснованности жалоб, губернатор направился в городскую администрацию.

«В городе хозяина нет, город — сирота. Константин Константинович, нам не о чем говорить, вы свою задачу выполняете плохо», — резюмировал увиденное губернатор при встрече с главой администрации.

Задачи временно исполняющего обязанности главы администрации Каменска-Шахтинского возложили на первого заместителя главы администрации Александра Срыбного.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал приказ о назначении нового начальника ГУФСИН по Ростовской области.

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