На торги снова выставили имущество «ТагАЗа» стоимостью 358 млн рублей

Так, в этот раз на аукцион было выставлено единым лотом имущество на общую сумму более 358,5 миллиона рублей. Речь идет о нежилых зданиях и сооружениях, жилых помещениях, земельных участках, компьютерном, насосном, производственном, промышленном оборудовании, автомобилях и другом имуществе обанкротившегося предприятия. Согласно перечню, дороже всего было оценено оборудование для сварочных работ (16 миллионов рублей), линия сварки кузовов (15,7 миллиона рублей), а также право аренды земельного участка в Таганроге (14,5 миллиона рублей).