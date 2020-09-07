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На торги снова выставили имущество «ТагАЗа» стоимостью 358 млн рублей

7 сентября 2020, 08:07
Фото: tagaz.ru
В Ростовской области на торги снова выставили имущество «Таганрогского автомобильного завода», говорится в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

Так, в этот раз на аукцион было выставлено единым лотом имущество на общую сумму более 358,5 миллиона рублей. Речь идет о нежилых зданиях и сооружениях, жилых помещениях, земельных участках, компьютерном, насосном, производственном, промышленном оборудовании, автомобилях и другом имуществе обанкротившегося предприятия. Согласно перечню, дороже всего было оценено оборудование для сварочных работ (16 миллионов рублей), линия сварки кузовов (15,7 миллиона рублей), а также право аренды земельного участка в Таганроге (14,5 миллиона рублей).

При этом по истечении каждых пяти рабочих дней с начала приема заявок, начальная цена лота последовательно снижается на 10%, а минимальная цена продажи имущества посредством публичного предложения составляет 50%.

Заявки от участников аукциона будут приниматься до 17 октября 2020 года.

«Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году, в запуск предприятия было инвестировано 320 миллионов долларов США. На фоне экономического кризиса в 2009 году «ТагАЗ» столкнулся с финансовыми трудностями и в 2012 году был признан банкротом по требованию АО «Чери автомобили Рус». Задолженность предприятия перед кредиторами превышает 30,9 миллиарда рублей.

В июне залоговое имущество «ТагАЗа» стоимостью 173 миллиона рублей снова выставили на аукцион.

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