Одноклассники запустили проект #МеняВолнует о сексуальном воспитании

Для этого социальная сеть объединилась с ведущими СМИ, которые осветят в проекте темы ЭКО, врожденных патологий у детей, сексуального воспитания, травли и буллинга, виртуального мира подростка и киберзависимости, а также конфликта поколений. Благодаря проекту #меняволнует пользователи ОК получат ответы на самые острые вопросы, которые помогут комфортно общаться родителям и детям как в соцсети, так и за ее пределами.