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Пострадавшие от лесных пожаров жители Ростовской области получат жилье и матпомощь

7 сентября 2020, 06:54
Фото: instagram.com/mchs_rostov
В Ростовской области будет оказана помощь людям, которые потеряли жилье из-за ландшафтных пожаров, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев встретился с жителями станицы Митякинской, в районе которой бушевал крупный пожар. Он также поблагодарил спасателей за работу. Губернатор поручил решить вопрос с обеспечением жильем семей, которые его лишились из-за пожаров. Поручение было дано Минфину региона.

«Все люди, которые потеряли жилье, должны его получить. Важно сделать это, не затягивая. Задача глав муниципалитетов — как можно быстрее помочь людям», — заявил глава области. Отмечается, что предложения подготовят в течение трех дней.

Кроме того, пострадавшие получат по 10 тысяч рублей, за полную утрату имущества — 100 тысяч.

Напомним, площадь лесного пожара в Тарасовском районе составила 1,6 тысячи гектаров. Его тушили в течение нескольких дней.

#Желтые новости#Илья Ульянов
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