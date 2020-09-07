Пострадавшие от лесных пожаров жители Ростовской области получат жилье и матпомощь

Глава региона Василий Голубев встретился с жителями станицы Митякинской, в районе которой бушевал крупный пожар. Он также поблагодарил спасателей за работу. Губернатор поручил решить вопрос с обеспечением жильем семей, которые его лишились из-за пожаров. Поручение было дано Минфину региона.