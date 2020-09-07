Пострадавшие от лесных пожаров жители Ростовской области получат жилье и матпомощь

Глава региона Василий Голубев встретился с жителями станицы Митякинской, в районе которой бушевал крупный пожар. Он также поблагодарил спасателей за работу. Губернатор поручил решить вопрос с обеспечением жильем семей, которые его лишились из-за пожаров. Поручение было дано Минфину региона.
«Все люди, которые потеряли жилье, должны его получить. Важно сделать это, не затягивая. Задача глав муниципалитетов — как можно быстрее помочь людям», — заявил глава области. Отмечается, что предложения подготовят в течение трех дней.
Кроме того, пострадавшие получат по 10 тысяч рублей, за полную утрату имущества — 100 тысяч.
Напомним, площадь лесного пожара в Тарасовском районе составила 1,6 тысячи гектаров. Его тушили в течение нескольких дней.