Россиянам назвали праздники, которые можно отметить 8 сентября

День финансиста
Этот праздник официально отмечают с 2011 года. В целом он появился еще в 1802 году, тогда 8 сентября было учреждено Министерство финансов Российской империи.
В этот день проводят комплекс деловых и культурных мероприятий. В том числе всероссийскую премию финансистов «Репутация». Аналогичный праздник отмечают и в других странах, но выпадает он не на 8 сентября.
День грамотности
На это же число выпадает международный День грамотности, который был объявлен Юнэско в 1966 году. Праздник призван активизировать усилия общества по распространению грамотности.
Праздник отмечают каждый год по всему миру. Различные мероприятия, направленные на повышение грамотности, проходят в библиотеках, научных и культурных центрах.
Праздник для журналистов
В этот же день отмечают международный день солидарности журналистов. Он был установлен в 1958 году по решению самого крупного интернационального журналистского объединения в мире.
Дату выбрали не случайно — 8 сентября 1942 года нацисты убили чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Во время ареста он успел написать книгу.
Сейчас в этот день организуют собрания и конференции, на которые приезжают журналисты со всего мира.