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Россиянам назвали праздники, которые можно отметить 8 сентября

7 сентября 2020, 14:07
Фото: needpix.com
В России во вторник 8 сентября пройдут сразу несколько крупных праздников, которые можно отметить.

День финансиста

Этот праздник официально отмечают с 2011 года. В целом он появился еще в 1802 году, тогда 8 сентября было учреждено Министерство финансов Российской империи.

В этот день проводят комплекс деловых и культурных мероприятий. В том числе всероссийскую премию финансистов «Репутация». Аналогичный праздник отмечают и в других странах, но выпадает он не на 8 сентября.

День грамотности

На это же число выпадает международный День грамотности, который был объявлен Юнэско в 1966 году. Праздник призван активизировать усилия общества по распространению грамотности.

Праздник отмечают каждый год по всему миру. Различные мероприятия, направленные на повышение грамотности, проходят в библиотеках, научных и культурных центрах.

Праздник для журналистов

В этот же день отмечают международный день солидарности журналистов. Он был установлен в 1958 году по решению самого крупного интернационального журналистского объединения в мире.

Дату выбрали не случайно — 8 сентября 1942 года нацисты убили чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Во время ареста он успел написать книгу.

Юлиус Фучик

Сейчас в этот день организуют собрания и конференции, на которые приезжают журналисты со всего мира.

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