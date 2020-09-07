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Руководство шахты в Белой Калитве обжалует решение суда о приостановке работ

7 сентября 2020, 10:42
Фото: donland.ru
Руководство обогатительной фабрики «Садкинская» в Белой Калитве обжалует решение городского суда о приостановке деятельности шахты в Ростовском областном суде, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы Белокалитвинского городского суда.

На обогатительной фабрике «Садкинская» (ООО «Шахтоуправление») сотрудники Ростехнадзора выявили многочисленные нарушения: в тоннелях, галереях, лестничных клетках и помещениях не обеспечено аварийное освещение (по плану — 138, фактически — 15), эксплуатация фабрики производится без лицензии на вид деятельности («Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», с видом работ по обогащению полезных ископаемых, а также местом осуществления лицензируемого вида деятельности), также руководство предприятия не уведомило Северо-Кавказское управление Ростехнадзора о начале эксплуатации опасного производственного объекта (обогатительная фабрика «Садкинская»).

Кроме того, не произведена идентификация опасного производственного объекта «Садкинская» и регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением класса опасности.

Судья пришел к выводу о приостановлении деятельности обогатительной фабрики «Садкинская» до 19 сентября 2020 года. Суд посчитал, что без устранения нарушений эксплуатация объекта может привести к созданию реальной угрозы жизни и здоровью работников предприятия.

«Апелляционная жалоба на решение Белокалитвинского городского суда направлена 4 сентября в Ростовский областной суд», — прокомментировал представитель городского суда.

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