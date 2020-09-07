Руководство шахты в Белой Калитве обжалует решение суда о приостановке работ

На обогатительной фабрике «Садкинская» (ООО «Шахтоуправление») сотрудники Ростехнадзора выявили многочисленные нарушения: в тоннелях, галереях, лестничных клетках и помещениях не обеспечено аварийное освещение (по плану — 138, фактически — 15), эксплуатация фабрики производится без лицензии на вид деятельности («Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», с видом работ по обогащению полезных ископаемых, а также местом осуществления лицензируемого вида деятельности), также руководство предприятия не уведомило Северо-Кавказское управление Ростехнадзора о начале эксплуатации опасного производственного объекта (обогатительная фабрика «Садкинская»).