Руководство шахты в Белой Калитве обжалует решение суда о приостановке работ

На обогатительной фабрике «Садкинская» (ООО «Шахтоуправление») сотрудники Ростехнадзора выявили многочисленные нарушения: в тоннелях, галереях, лестничных клетках и помещениях не обеспечено аварийное освещение (по плану — 138, фактически — 15), эксплуатация фабрики производится без лицензии на вид деятельности («Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», с видом работ по обогащению полезных ископаемых, а также местом осуществления лицензируемого вида деятельности), также руководство предприятия не уведомило Северо-Кавказское управление Ростехнадзора о начале эксплуатации опасного производственного объекта (обогатительная фабрика «Садкинская»).
Кроме того, не произведена идентификация опасного производственного объекта «Садкинская» и регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов с присвоением класса опасности.
Судья пришел к выводу о приостановлении деятельности обогатительной фабрики «Садкинская» до 19 сентября 2020 года. Суд посчитал, что без устранения нарушений эксплуатация объекта может привести к созданию реальной угрозы жизни и здоровью работников предприятия.
«Апелляционная жалоба на решение Белокалитвинского городского суда направлена 4 сентября в Ростовский областной суд», — прокомментировал представитель городского суда.